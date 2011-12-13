Канада запретит чадру на церемонии получения гражданства

Министр по делам иммиграции Канады Джейсон КЕННИ заявил, что люди, желающие принять присягу на получение канадского гражданства, не вправе будут во время церемонии закрывать лицо чем бы то ни было, включая исламскую чадру, сообщает Русская служба Би-Би-Си. .

На пресс-конференции в Монреале КЕННИ сказал, что любой человек, желающий стать гражданином Канады, должен будет показать свое лицо.

Закрытое же лицо противоречит приверженности Канады к открытости, равенству и социальной сплоченности.

Правительство провинции Квебек в настоящее время рассматривает возможность введения запрета на ношение чадры в государственных учреждениях, школах и больницах.

Франция и Бельгия ранее ввели запрет на ношение паранджи, полностью закрывающей тело женщины, в общественных местах.

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