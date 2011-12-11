Президент Янукович поздравляет мусульман Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил приветствие участникам и гостям V съезда мусульман Украины.

В приветствии, текст которого размещен на сайте главы государства, говорится: «Высоко ценю вашу деятельность на благо понимания, мира и толерантности в нашей стране, где каждому гражданину гарантировано право на свободу совести, свободное развитие национальной культуры, языка и традиций. Убежден, что ваше уважаемое собрание будет способствовать дальнейшему укреплению межконфессионального согласия в украинском обществе. Искренне желаю вам крепкого здоровья, плодотворного труда и успехов».