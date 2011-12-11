В Украине сегодня - День благотворительности

11 декабря - День благотворительности в Украине. Смысл слова «благотворительность» понятен, наверное, каждому человеку. Творить благо — то есть, оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность оказывается добровольно в любой приемлемой форме: выполнение каких-либо работ или оказание услуг, дарение имущества, оказание финансовой поддержки.

Благотворительностью могут заниматься частные лица или организации, благотворительные фонды.

Как сообщила пресс-служба Президента Украины, День благотворительности установлен с целью утверждения принципов гуманизма и милосердия, содействия развитию благотворительной деятельности и в поддержку инициативы общественных организаций.

В последние годы на Украине вопросы благотворительности обсуждаются на государственном уровне. Кроме того, одной из важных тенденций является то, что украинские бизнес-структуры стали активно принимать участие в благотворительных акциях, что, по оценкам некоторых аналитиков, говорит о зрелости украинского бизнеса.

Сalend.ru