Италия заставит Католическую церковь платить налоги

Католическая церковь должна заплатить налоги с недвижимого имущества, если она владеет им на территории Италии. Об этом заявил министр по делам кооперации и интеграции страны Андреа РИККАРДИ, передает Agence France-Presse. Речь идет об объектах, которые причислены к некоммерческим, но при этом занимаются получением прибыли.

К примеру, церковь не платит налогов, если в принадлежащем ей отеле располагается часовня. К таким объектам относятся ресторан французской кухни Eau Vive и четырехзвездочная гостиница Ponte Sisto.

Налоговый доход от данных объектов в одном только Риме может составить до 25,5 миллиона евро. Впрочем, РИККАРДИ, основатель влиятельного католического сообщества Сант-Эджидио, заявил, что серьезной конфронтации между государством и церковью быть не должно. По его словам, вопрос будет решаться отдельно для каждого случая.

Представители церкви заявляют, что деловая активность в большинстве принадлежащих ей объектов служит целям благотворительности. По словам ватиканского судьи Джузеппе делла ТОРРЕ, церковь освобождена от налогов точно так же, как и любая другая некоммерческая организация.

Более активное налогообложение церкви является одной из мер программы экономии итальянского правительства, возглавляемого новым премьером Марио МОНТИ. Он попросил итальянцев смириться с повышением налогов, пенсионного возраста, а также сокращением расходов, чтобы страна сумела расплатиться по долгам и избежать дефолта.

Долговой кризис в Италии разразился в текущем году. Задолженность государства значительно превысила 100 процентов ВВП, а рефинансирование долгов усложнилось из-за роста ставок по облигациям до 7 процентов годовых. Из-за кризиса предыдущее правительство во главе с Сильвио БЕРЛКСКОНИ было вынуждено уйти в отставку.

Лента.Ру