В открытии Рождественской елки в Ватикане примут участие главы украинских католических и православных церквей

В торжествах по случаю открытия украинской Рождественской ёлки в Ватикане примут участие главы украинских католических церквей византийского и латинского обрядов и представители православной церкви.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«16 декабря в 2011 г. на Площади святого Петра в Риме состоится выдающееся событие для нашего государства – установление и инаугурация ёлки, привезенной из украинских Карпат», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что традиция устанавливать ёлку на Площади св. Петра появилась в 1982 году на четвертый год понтификата папы-поляка Иоанна Павла ІІ, который неоднократно трактовал новогоднюю ёлку как «символ дерева жизни». Этот обычай был новым для Италии, однако вслед за Площадью св. Петра ёлки стали появляться во многих итальянских домах, на улицах и городских площадях.

Первая ёлка, в 1982 г., была родом из Италии, но уже в следующем, 1983 году, ее подарила Австрия. Затем Италия и Австрия еще неоднократно привозили свои деревья в Ватикан, но кроме этих стран за 29-летнее существование обычая, ёлки дарили Германия, Словакия, Словения, Польша, Чехия, Румыния, Бельгия и Хорватия.

Как заметили в МИД, возможность подарить ёлку является элементом престижа для каждого государства, поскольку она не только становится центром внимания для многочисленных СМИ и многих миллионов посетителей Рима, но и уникальной возможностью представить миру свое духовное и культурное наследие. Именно поэтому для государства, которое сейчас пожелает презентовать елку, такая возможность представиться не раньше 2025 года.

В 2011 году, направляясь из Украины в Ватикан, ёлка преодолела самое большое до сих пор расстояние – почти 1800 километров.

Идея подарить украинскую ёлку Папе Римскому впервые появилась на Закарпатье и была поддержана епископом Мукачевской греко-католической епархии Миланом ШАШИКОМ, бывшим и нынешним главами УГКЦ Любомиром ГУЗАРОМ и Святославом ШЕВЧУКОМ, а также Посольством Украины в Ватикане.

Для реализации этого проекта, 26 августа 2011 года на своем заседании Кабинет Министров Украины утвердил «План подготовки и проведения мероприятия «Украинское Рождество в Ватикане», в соответствии с которым, при содействии целого ряда органов центральной исполнительной власти, основная ёлка будет доставлена из Закарпатья стараниями Закарпатской ОГА, а более чем четыре десятка ёлок меньшего размера, которыми будут украшаться папские покои и главные ватиканские институты, – из Львовской области, усилиями Львовской ОГА и Львовских городских властей. При этом организационную и координационную работу с ватиканской стороной осуществляет Посольство Украины в Ватикане.

В церемонии инаугурации ёлки, 16 декабря в 16.30 по местному времени, примет участие украинская правительственная делегация, губернатор Ватикана, представители украинских церквей. Кроме официальных речей, сценарием мероприятия предусматривается выступление Ватиканского духового оркестра и украинских творческих коллективов. За несколько часов до этого гостей из Украины примет на аудиенции Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI. Ожидается, что для того, чтобы увидеть это действо, в Рим прибудет несколько сотен украинцев.

«Установление ёлки на Площади святого Петра является действительно общеукраинским делом, которое служит не только примером государственно-церковного сотрудничества, но и исполняет важную межконфессиональную объединительную роль, ведь в торжествах примут участие не только главы украинских католических церквей византийского и латинского обрядов, но и представители Украинской православной церкви», - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули: «Важно, что это событие происходит в год празднования Украиной 20-летия своей Независимости и как раз накануне двадцатилетнего юбилея установления дипломатических отношений с Ватиканом». Украинское Рождество на главной площади Рима и Ватикана сможет продемонстрировать миру наше национальное единство и достижения за период независимости, а также самобытную духовность и культуру, которые на протяжении столетий развивались и трепетно оберегались нашим народом, убеждены в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

