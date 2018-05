Фальшивку «Комитет ООН призывает Украину восстанавливать Десятинную церковь» запустило киевское PR-агенство

Comments.UA

В редакцию «Комментариев» попал удивительный по своему содержанию и происхождению документ. Заинтересоваться заставляет хотя бы его название – «Комитет ООН призывает Украину восстанавливать Десятинную церковь». Ни много, ни мало. Содержание же еще более занятно: речь идет о том, что (цитата) «Комитет по защите прав человека ООН выразил поддержку инициативным группам Украины в разработке и продвижении концепции ревалоризации территории древнекиевского Детинца с музеефикацией остатков фундаментов Десятинной церкви».

В частности, указывается, что эксперты Комитета поддерживают стремления Украинского государства по принятию «неотложных и решительных» мер по устранению аварийного состояния, в котором находятся остатки фундаментов Десятинной церкви. А заодно и одобряют концепцию ревалоризации территории Детинца и музеефикацию фундаментов Десятинки. Более того, специалисты ООН якобы «не могут полностью согласиться с точкой зрения некоторых представителей ученых кругов», говорящих о невозможности проведения строительных работ на Старокиевской горе с целью создания там музея Десятинной церкви. И высказывают уверенность, что современные строительные технологии вполне позволяют справиться с такой задачей.

В данном документе прекрасно все. Во-первых, не совсем понятно, какое отношение имеет Комитет по защите прав человека к вопросам сохранения культурного наследия и, в частности, археологии и градостроительству. Во-вторых, не указывается ни одного документа либо заявления, на основе которых делаются такие оптимистичные выводы. Удивила и безоговорочная поддержка «экспертами» концепции ревалоризации киевского Детинца со строительством то ли музея, то ли все-таки церкви. Ведь окончательного варианта концепции нет. По крайней мере, официально, поскольку в блиц-конкурсе по ее разработке победили сразу два претендента с противоположными проектами. Наконец, совершенно непонятно, кто же является автором самого документа: о нем не упоминается ни в самом тексте, ни в теле электронного письма, вместе с которым документ был разослан.

Впрочем, некоторые зацепки все-таки нашлись. Так, отправителем письма оказалось одно из киевских PR-агенств, занимающихся имиджмейкингом, личностным пиаром, пиаром в шоу-бизнесе, а также организацией оригинальных свадеб. Туда журналисты «Комментариев» и обратились с просьбой объяснить, откуда, так сказать, «звон». В агентстве же за более подробной информацией посоветовали напрямую обратиться к отцу Антонию. Последний оказался… протодиаконом Десятинного монастыря УПЦ МП, расположившегося возле раскопок и активно лоббирующего строительство нового храма на древних фундаментах.

Впрочем, узнать что-либо конкретное у священника не удалось: «Насколько знаю, комитет ООН и является первоисточником (документа – «Комментарии»). Не знаю, почему обратились ко мне... Знаю, что вышла такая статья, такая информация, но что и как, я не в курсе».

Другими подробностями о. Антоний не смог – или не захотел - поделиться. Впрочем, сказанное им уже позволяет сделать вывод, что УПЦ все-таки имеет отношение к появлению документа. По крайней мере, там о нем что-то слышали. Более того, на вопрос, причастна ли церковь к его распространению, священник ответил утвердительно (хотя и неуверенно), подчеркнув, что именно они и являются организаторами возрождения храма.

Среди прочего протодиакон высказал предположение, что предварительно был сделан запрос в ООН, на основе которого и была написана эта статья. Соответственно, «Комментариям» не оставалось иного выхода, кроме как написать собственный запрос в Комитет по правам человека с просьбой прояснить ситуацию и подтвердить либо опровергнуть изложенную в статье информацию. Следом по просьбе пресс-секретаря Комитета отправился и сам документ.

Спустя менее чем сутки (скорость, о которой украинским министерствам и ведомствам остается только мечтать) в распоряжении редакции оказался ответ, в котором Секретариат Комитета по правам человека опроверг свою причастность к данному документу: «…the document you sent us has not been produced by them». Дословный перевод – «высланный вами документ не создавался ими, (т.е. Комитетом)». В Комитете среди прочего подчеркнули, что последняя проверка Украины проводилась в 2006 году. Да и анализ тематики, предоставленной на сайте комитета, заставляет в который раз усомниться, что вопросы сохранения культурного наследия, археологии и градостроительства вряд ли входят в сферу его компетенции.

Таким образом, можно смело сделать вывод, что изложенное в письме как минимум – сильно перекрученные факты, а как максимум – обычная фальшивка. Можно, конечно, выдвинуть совсем уже параноидальную версию, что некий «доброжелатель» пытается раздуть скандальную тему и параллельно выставить церковь в черном свете. Однако и сам ход событий вокруг Десятинки, и уже упомянутые слова протодиякона монастыря заставляют в этом усомниться. Скорее, данное «письмо счастья» может оказаться первой ласточкой – возможно, преждевременно вылетевшей из гнезда – в очередном этапе борьбы священников и чиновников за воссоздание «первой на Руси церкви», так необходимой УПЦ (а еще больше – РПЦ). И вполне вероятно, что увещевать непокорных археологов и общественность на этот раз будут вот такими «голосами международных экспертов». Непосредственное участие последних необязательно.