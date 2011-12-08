Украинская власть перед выборами будет делить храмы?

В 2012 году, накануне парламентских выборов, украинская власть реанимирует церковную и языковую темы. Такую мысль озвучил глава социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его убеждению, власть будет выстраивать свою предвыборную стратегию на расколах. "Пойдут прежние противопоставления запада и востока Украины, центра и провинции, обязательно пойдет тема религиозная. Вот эти три вещи будут использоваться для манипуляции общественным мнением. Вы заметили, что в момент смерти шахтера (во время разгона акции протеста чернобыльцев в Донецке - ред.) вышел малоизвестный нардеп от Партии регионов, который заявил, что Галичину нужно отделять от Украины? Вот это и был информационный вброс, чтобы перебить тему гибели человека", — рассказывает политолог.

"Я думаю, что после Нового года, чтобы сбить весенний накал, власть будет поднимать тему перераспределения храмов и слияния конфессий. А тот же языковой вопрос и вовсе будут откладывать до последнего. Ведь если этот вопрос будет решен, у власти не останется инструментов для манипуляции", — добавляет эксперт.

«Росбалт»