Дмитрий Рогозин обвинил НАТО в поддержке исламистов

Постпред РФ при НАТО Дмитрий РОГОЗИН заявил, что Североатлантический Альянс поддерживает исламистов североафриканских и ближневосточных государств и предупредил о возможности перехода «арабской весны» в «горячее арабское лето».

РОГОЗИН также задается вопросом, осознает ли НАТО последствия утверждения радикального ислама в регионе, куда Альянс «проецировал свою силу», как принято выражаться в военно-политическом блоке.

Постпред РФ в очередной раз изложил позицию России о том, что НАТО весьма свободно проинтерпретировало резолюцию Совбеза ООН по Ливии, и заявил, что ухудшение ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки — дело рук НАТО, которое напрямую вмешалось в ситуацию.

РОГОЗИН выразил надежду, что НАТО услышит призыв РФ к урегулированию проблемы размещения европейской ПРО, и эта ситуация не приведет к новой гонке вооружений.

KM.RU

