СМИ следует повысить этические стандарты деятельности в интересах детей

В Киеве 5 декабря состоялся Круглый стол на тему «Как защитить нравственность в Украине в интересах детей и общества в целом. Мнение общественности».



В обсуждении приняли участие около 40 журналистов, представителей СМИ и медийных ассоциаций, профильных органов власти, Церквей и общественных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

Мероприятие было организовано по инициативе Общественного совета при Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.

Мнению верующей общественности озвучили представители Украинской Православной Церкви, Церкви христиан веры евангельской Украины, Украинской Греко-Католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан – баптистов.

Во время Круглого стола состоялась дискуссия и обмен мнениями по поводу эффективности государственной регуляторной политики в сфере телевидения, радиовещания, прессы и рекламы, направленной на соблюдение этических стандартов в деятельности СМИ в интересах детей и общества в целом.

По результатам опроса большинство участников Круглого стола (90,9%) согласились с тем, что имеющиеся в Украине правила, формы и содержание деятельности СМИ требуют изменений в интересах защиты детей и общества от негативного влияния. Никто из присутствующих не отрицал это утверждение и лишь 9,1% опрошенных затруднились с ответом.

Среди предложений насчет внедрения конкретных этических рамок в деятельности СМИ наибольшую поддержку участников Круглого стола нашли следующие:

* ограничение демонстрации тел погибших, актов насилия и жестокости, чрезмерного изображения крови в результате гибели или насилия по отношению к человеку (в частности, ограничения по времени трансляции соответствующих программ, в т.ч. уголовной хроники, аналогично требованиям к демонстрации различных категорий кинолент, и визуальные – без чрезмерных деталей) – 77,3% опрошенных;

* наложение административного штрафа за бранные нецензурные слова в прямом теле- или радиоэфире – 68,2%.

Одинаковую поддержку (63,7% опрошенных) получили такие предложения:

* обязать телеканалы и радиостанции осуществлять полное звуковое сокрытие, а также визуальное (самого процесса произношения), бранных нецензурных слов в программах, транслируемых в записи;

* введение ограничений по использованию эротических образов в рекламе (внешней и внутренней);

* внедрение обязательной кодировка с целью ограничения свободного доступа к программам в кабельных сетях, которые могут нанести вред несовершеннолетним (в частности, специализированных каналов с эротикой, фильмами ужасов и т.д.), или демонстрация их в установленный временной промежуток в случае невозможности такого кодирования.

Половина опрошенных участников Круглого стола поддержали идею классификации развлекательных шоу с возможностью трансляции их в определенные временные промежутки в интересах защиты детей от негативного влияния (подобно опыту классификации кинолент).

Кроме этого, немало участников дискуссии внесли собственные предложения в сфере повышения этических стандартов деятельности СМИ с целью воспитания в детях и молодежи позитивных качеств. Обобщенные рекомендации будут вынесены на рассмотрение Общественного совета при Госкомтелерадио Украины.

Ввиду того, что в ходе дискуссии были озвучены разные, иногда противоположные, подходы по поводу унормирования деятельности СМИ в интересах детей и молодежи, участники Круглого стола решили не утверждать предложенный оргкомитетом проект резолюции, но продолжить работу над практическими рекомендациями по заявленной проблематике.

