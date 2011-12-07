Минобороны обсудит с Церквями создание института военного духовенства

В Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины в Киеве 13-15 декабря состоится Всеукраинская научно-практическая конференция «Вооруженные силы Украины и украинское военное пастырство» и круглый стол на тему «Опыт деятельности капелланских служб иностранных армий в современных условиях, поиск оптимальной модели для Вооруженных сил Украины».

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ. Мероприятие организует Совет по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины, в которую входят представители семи украинских Церквей и религиозных организаций.

Круглый стол и конференция имеют целью исследовать состояние и условия функционирования капелланства в иностранных армиях и его основные модели, рассмотреть правовые основания капелланов на соответствие их конституционным нормам государств в части отделенности Церкви и государства. Кроме того, на конференции будут анализировать современное состояние государственно-конфессиональных отношений в сфере военно-церковного сотрудничества через сотрудничество семи религиозных конфессий, входящих в Совет, с Вооруженными силами Украины в русле выполнения ими положений Меморандума о сотрудничестве по вопросам пастырской опеки военнослужащих по поэтапному внедрению в Вооруженных силах Украины эффективной системы духовного окормления и создания института военного духовенства (капелланства).

В мероприятиях круглого стола и конференции примут участие представители духовенства, которые сотрудничают с Министерством обороны Украины, а также представители капелланских служб Вооруженных сил США, Российской Федерации, Федеративной Республики Германии, Польской Республики, Французской Республики, Румынии, Словацкой Республики, представители структурных подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, органов исполнительной и законодательной власти Украины, других военных формирований Украины, эксперты в сфере государственно-конфессиональных отношений, ученые, представители общественных и религиозных организаций, офицеры гуманитарных структур Вооруженных сил Украины.

На конференции будут докладывать: представитель Администрации Президента Украины; Б.П. Андресюк, директор Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины; Брайан ван Синкл, главный военный капеллан войск США в Европе; протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными формированиями (РФ); С. П. Лысенко, советник министра обороны Украины, президент Всеукраинского межконфессионального религиозной христианско-военного братства, и другие представители от государства и Церкви.

Во время конференции каждая Церковь и религиозная организация, входящая в состав Совета, будет презентовать свою деятельность по удовлетворению религиозных потребностей военнослужащих.

Участники конференции планируют обратиться к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, в Конституционный Суд Украины с предложениями по поэтапному внедрению в Вооруженных силах Украины эффективной системы духовного окормления и создания института военного духовенства.