В день украинской армии за воинов молились в Киево-Печерской Лавре

6 декабря в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры состоялось торжественное богослужение по случаю 20-летия Вооруженных Сил Украины.

На Богослужении молились руководители Министерства обороны Украины, в том числе и глава ведомства Михаил Ежель, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, верующие военнослужащие Киевского гарнизона и члены их семей.

После Литургии был отслужен молебен, по завершении которого архиепископ Августин поздравил военнослужащих с юбилеем Вооруженных Сил Украины, а также, по благословению Блаженнейшего Владыки, вручил министру обороны Украины Михаилу Ежелю орден равноапостольного князя Владимира I степени, - сообщает официальный сайт УПЦ.

В ответном слове, министр отметил добрую традицию, по которой в День Вооруженных Сил военнослужащие начинают праздник молитвой в Киево-Печерской Лавре.

