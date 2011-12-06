Синод Сербской Церкви призвал КФОР прекратить насилие

Священный Синод Сербской Православной Церкви призвал действующий на территории Косово и Метохии международный военный контингент (КФОР) действовать в рамках «статусного нейтралитета» и служить сохранению мира, а не становиться «ударным кулаком» НАТО или государств Запада, признавших «независимое Косово».

Он призвал представителей КФОР действовать в рамках резолюции Совета безопасности ООН № 1244, прекратить насильственное уничтожение сербских баррикад в районе административных переездов и применение силы в отношении гражданских лиц. Обращая особое внимание на столкновения, происходящие на севере Косово, Синод напоминает, что с 26 июля 2011 г. количество сербов, получивших ранения и увечья, составило уже 650 человек. 27 сентября семеро сербов были ранены на пограничном переезде Яринье из огнестрельного оружия.

Такое поведение КФОР, по мнению Священного Синода, только еще больше разжигает «аппетиты албанских экстремистов» и может спровоцировать ответное насилие со стороны сербов.

В своем обращении Священный Синод призвал также президента Сербии Бориса ТАДИЧА и правительство страны к более активной позиции по защите целостности государства. Архиереи подчеркивают, что главной задачей является сохранение «христианского присутствия и сербского православного сакрального и культурного наследия на территории Косово и Метохии.

Православие.Ru