Комитет ООН призывает Украину восстановить Десятинную церковь

Комитет по защите прав человека ООН выразил поддержку инициативным группам Украины в разработке и продвижении концепции ревалоризации территории древнекиевского Детинца с музеефикацией остатков фундаментов Десятинной церкви. Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН.

«Остатки фундаментов Десятинной церкви в Киеве не включены в Список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО, однако их огромное историко-культурное и археологическое значение, равно как и всей Старокиевской горы, подвигает многих ученых на внесение предложений о включении данных объектов в Список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Тем временем Украина как суверенное государство уже признала чрезвычайный историко-культурный статус данных объектов, и на законодатель¬ном уровне определила остатки фундаментов Десятинной церкви важнейшим археологическим объектом культурного наследия, входящим в состав памятника археологии «Город Владимира - Детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви».

Украина ратифицировала Европейскую конвенцию об охране археологического наследия (Валетта, 16 января 1992 г.), которая обязывает обеспечивать охрану объектов археологического наследия, к которым относятся и остатки фундаментов Десятинной церкви, как источника Европейской коллективной памяти и инструмента исторических и научных исследований.

Стало известно, что комитет по защите прав человека ООН поддерживает стремления Украинского государства предпринять неотложные и решительные меры по устранению того аварийного состояния, в котором остатки фундаментов Десятинной церкви были заброшены в последние годы, обеспечить их надлежащую консервацию и музеефикацию с целью сохранения для потомков. При этом представители Комитета не могут полностью согласиться с точкой зрения некоторых представителей ученых кругов, которые говорят о невозможности проведения строительных работ на Старокиевской горе с целью создания музея Десятинной церкви.

С одной стороны, фундаменты Десятинной церкви находятся в буферной зоне Софийского собора, что накладывает определенные ограничения при проведении строительных работ в пределах данной территории. В частности, Украина отвечает перед мировым сообществом за сохранность Собора Святой Софии. Вместе с тем, как считают представители Комитета ООН, на современном этапе развития технологий (в том числе и в строительстве) нецелесообразно, и более того, непростительно было бы похоронить в земле фундаменты легендарного древнерусского храма, тем самым «заморозить» их от участия в культурном развитии человечества.

По мнению специалистов Комитета, разрабатываемая Украиной концепция ревалоризации территории древнекиевского Детинца с музеефикацией остатков фундаментов Десятинной церкви реализует современный, приемлемый во всех отношениях подход к решению проблемы спасения остатков фундаментов Десятинной церкви, который не только не конфликтует с изложенными в Конвенции принципами, но и следует им.

Примерами успешной реализации подобных проектов является: возрождение Успенского собора Киево-Печерской Лавры, Свято-Владимирского собора в Херсонесе, Михайловского Златоверхого монастыря. А также мировой опыт сохранения и религиозного использования святынь в Иерусалиме (Израиль), в Греции (например, Собор святого великомученика Димитрия Солунського в Солониках), в Италии (например, Собор апостола Петра, базилика Сан Климента и катакомбы в Риме) и других памятников духовной истории человечества».

