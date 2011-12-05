Игумен Ефрем по возвращении в Грецию подвергся допросу

Сразу после возвращения из России в Грецию архимандрит Ефрем, наместник Ватопедского монастыря Святой горы Афон, мог быть арестован в связи с заведенным на него делом, но после многочасового подробного допроса был выпущен на свободу. Будет ли архимандрит Ефрем арестован или нет в ближайшие дни решит апелляционный суд.

Газета Акрополь расценивает произошедшее как интригу: «Игумен Ефрем стал мишенью скандала, раздуваемого с участием национальной службы безопасности, ПАПАНДРЕУ и американцев». Издание заявляет, что имеет место «заговор, составленный против Ватопедского монастыря и особенно против Церкви».

В центре конфликта между монастырем Ватопед, следователями и прокуратурой – озеро Вистонида, на которое давно претендует греческое правительство. В ходе конфликта игумена Ефрема неоднократно обвиняли, а счета Ватопеда блокировались.

«Акрополь» убежден, что допрос игумена Ефрема – одного из самых почитаемых греческих духовников, приведет к праведному народному негодованию: «Неимущим монахам, которые взывают к милосердию тех, кто это задумал, были даны неопределенные гарантии. Они поставили вопрос о защите старца Ефрема, который воспринимается как одна из наиболее почитаемых личностей во всемирном Православии, и это мы все поняли особенно во время поклонения честному Поясу Богоматери в России».

ПРАВМИР