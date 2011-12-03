Германия и православная церковь не пускают Сербию в ЕС

Сербия пока не удовлетворяет критериям статуса кандидата в Евросоюз, уверена канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, а Сербская православная церковь убеждает власти отказаться от ЕС из-за косовских сербов.

"Сербия до сих пор не выполнила возложенные на нее ожидания", - заявила МЕРКЕЛЬ и назвала неприемлемыми недавние столкновения в северной части Косово между этническими сербами и солдатами стабилизационного контингента KFOR. Канцлер напомнила, что "добрососедские отношения" с Косово являются одним из условий получения статуса кандидата в Евросоюз.

Решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС должно приниматься всеми странами - членами организации единогласно, а МЕРКЕЛЬ объявила о своей негативной позиции. Это означает, что Сербии придется пока распрощаться с надеждой получить статус кандидата в Евросоюз, которого она добивается с декабря 2009 года.

Тем временем Сербская православная церковь, выражает поддержку косовским сербам.

В обнародованном 2 декабря в Белграде заявлении церковное руководство указало, что "идеализированному и мифологизированному Евросоюзу есть альтернатива". Поскольку Брюссель требует от Сербии дальнейших уступок по косовской проблеме, Белграду следует "открыто и достойно отказаться от кандидатуры в члены ЕС", а "превращение нынешних административных разделительных линий в межгосударственные границы неприемлемо для Сербии".

Аргументы.ру