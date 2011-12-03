РКЦ призывает Белоруссию отменить смертную казнь

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш КОНДРУСЕВИЧ обратился к президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО с просьбой ввести мораторий на смертную казнь. В своем интервью по поводу смертной казни митрополит изложил 2 декабря позицию Католической Церкви по этому вопросу.

Светская власть может самостоятельно выбирать средства наказания преступников, но необходимо учитывать и тот факт, что основным в выборе этого является важность человеческой жизни. В первую очередь, такая мера наказания призвана оградить общество от агрессии преступника. В современном государстве это достижимо и без применения смертной казни, например, изолировав преступника от общества заключением.

"Принимая во внимание христианское учение, вспоминая слова Иисуса Христа" милосердия хочу, а не жертвы "(Мф. 12, 7), обращаюсь к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу ЛУКАШЕНУО и законодательной власти с просьбой, ввести мораторий на смертную казнь, чтобы затем совсем её отменить, заменив пожизненным лишением свободы, и помиловать всех осужденных к высшей мере наказания. Этого просит Католическая Церковь вместе с Папой и епископами во всем мире для тех стран, где еще существует смертная казнь ", - говорится в послании митрополита.

Послание стало ответом Церкви на вынесенный белорусским судом приговор о смертной казни гражданам Ковалеву и Коноваловау, совершивших взрыв в минском метро.

Кіріос

