10 000 Библий полетело в Северную Корею на воздушных шарах

Правозащитники из организации International Christian Concern переправили на воздушных шарах более 10 тысяч копий Библии в Северную Корею, где законодательно запрещается исповедовать религию. Организация осуществила акцию в рамках кампании поддержки христиан, которые подвергаются гонениям.

Библии были упакованы в пакеты по одной тысячи копий, привязаны к воздушным шарам с горячим воздухом и запущены в разное время.

"Северная Корея - одна из наиболее закрытых стран, где преследование христиан имеет ужасающий размах. Люди, участвующие в богослужении или владеющие Библией, могут быть сосланы в концентрационные лагеря", - говорится в отчете International Christian Concern.

Действительно, в Северной Корее за чтение Библии могут посадить в тюрьму или сослать в необитаемое место на верную смерть, где люди могут просто исчезать. Быть христианином, верить и служить Богу в этой стране - значит быть героем.

Правозащитники также сообщили, что Библии, конфискованные корейской армией, зачастую продаются самими же военными на черном рынке - из-за небольшого количества Библий в обращении эта Книга приобрела большую стоимость. Даже этот канал, отмечают правозащитники, является "хоть какой-то формой распространения Слова Божьего".

Согласно оценкам экспертов, в Северной Корее проживают приблизительно 400 тыс. христиан.



katolik.ru