Налоговики не против альтернативного учета верующих

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Сергей ЛЕКАРЬ обратился к Полномочному представителю УПЦ в Верховной Раде протоиерею Василию РУСИНКИ с просьбой способствовать поиску компромиссных решений относительно внедрения в Украине системы альтернативного учета физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия ИНН и биометрических паспортов.

В современном мире государство не может функционировать без системы учета налогоплательщиков. Кроме того, налоги являются главным источником наполнения государственного бюджета, а поэтому каждый гражданин их должен платить.

Об этом, в частности, говорится в ответе налоговой службы на обращение Церкви относительно прав граждан, отказывающихся от ИНН через свои религиозные взгляды.

При этом, говорится в документе, налоговики не являются уполномоченными в вопросах веры и не имеют такого права, как проверять истинность религиозных убеждений. Поэтому наличие «исключений для верующих» дает возможность злоупотреблять законом, а именно уклоняться от уплаты налогов прикрываясь «религиозностью».

Сегодня едва ли не все пользуются современными средствами коммуникации (интернет, компьютеры и т.п.), не возражают против присвоения номеров документам (паспортам, свидетельствам, справкам, картам), квартирам, машинам, телефонам. Но предложения, поступавшие в Налоговый кодекс, сводились к введению именно бумажного учета или вообще к учету по фамилии, имени отчеству, дате рождения, месту жительства.

Кроме того, как напоминает налоговая служба, в Налоговом кодексе Украины уже введена альтернативная форма учета граждан: учет физических лиц-налогоплательщиков осуществляется на основании регистрационных номеров учетных карточек. А для физических лиц, которые отказались от принятия ИНН и сообщили об этом в госорганы, уже сегодня действует отдельный реестр.

Так, по словам налоговиков, при разработке Налогового кодекса Украины, они учли не только международный опыт, а и все предложения верующих, решения Священного Синода УПЦ и позицию предстоятеля нашей Церкви.

Православіє в Україні