США призывают Турцию расширить права Константинопольского патриархата

Представитель Госдепартамента США Сюзан Джонсон КУК подтвердила намерение американского правительства решать проблемы Константинопольской православной церкви в Турции.

"Президент США и госсекретарь страны считают решение проблем, с которыми сталкивается в Турции Константинопольская православная церковь, одним из высокоприоритетных вопросов. Мы готовы совместно работать над их разрешением до полной победы", - отметила она, выступая на конференции в здании Конгресса США по проблемам религиозных свобод.



На днях представители общественности, религиозные деятели и конгрессмены направили письмо в адрес президента США с просьбой оказать поддержку Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Как заявили участники дискуссии, давление, оказываемое в Турции на Константинопольский патриархат, не ослабевает на протяжении многих десятилетий, несмотря на номинальную приверженность турецкого правительства соблюдению прав человека.

NEWSru