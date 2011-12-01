Янукович возле Гроба Господнего молился за Украину

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня у Гроба Господнего в Иерусалиме молился за Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с украинскими журналистами в Иерусалиме.

В частности, он отметил, что вчера на могиле Пресвятой Богородицы и сегодня у Гроба Господнего молился за осуществление своей мечты.

«Я молился за то, чтобы Украина была сильной, чтобы Украину уважали, и нас уважали в мире. Чтобы наши люди жили лучше - они этого заслуживают. И чтобы те, кто страдает сейчас, и кому тяжело, чтобы Господь Бог им помог», - сказал Президент.

Он также отметил, что молился за мир и согласие в Украине и мире, и, конечно же, молился за свою семью.

«Пусть Господь Бог всем поможет», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.