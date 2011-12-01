Церкви и парламентарии намерены добиться моратория на приватизацию культового имущества

29 ноября состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам содействия деятельности религиозных организаций в формате Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и представителей депутатской группы «Право выбора» – ХДС, сообщает Институт религиозной свободы.

В заседании приняли участие представители Церквей, народный депутат Украины Владимир Марущенко, член Ассамблеи ХДС Юрий Решетников и председатель правления Института религиозной свободы Александр Заец.

Владимир Марущенко сообщил участникам заседания о деятельности депутатской группы в сфере обеспечения свободы совести и содействия деятельности религиозных организаций. В частности, депутаты зарегистрировали проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему «Состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине». Представители депутатской группы со своей стороны также приняли меры для возобновления льгот религиозным организациям по уплате за коммунальные услуги.

"Мне приятно информировать вас, что наши совместные усилия завершились принятием Правительством Украины постановления № 1199, которым соответствующие тарифы для религиозных организаций установлены на уровне, предусмотренном для населения", – отметил парламентарий.

Также участники заседания обсудили вопросы совместной работы на последующий период. Среди прочего решено сосредоточиться на проведении упомянутых парламентских слушаний и принятии законопроекта о введении моратория на приватизацию имущества культового назначения.

Депутаты планируют также обратиться в Государственную налоговую службу Украины о предоставлении разъяснений о порядке включения религиозных организаций в реестр неприбыльных организаций и налогообложения религиозных организаций, а также в соответствующие государственные органы по усовершенствованию порядка получения виз священнослужителями-иностранцами для религиозной деятельности в Украине.

Следующее заседание решено провести в феврале 2012 года.

Рабочая группа по вопросам содействия деятельности религиозных организаций создана по результатам встречи Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с депутатской группой «Право выбора» 6 апреля 2011 года.