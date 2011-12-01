УПЦ отдали здание больницы в центре Днепропетровска

Днепропетровский горсовет передал здание больницы № 10 в центре города религиозной общине Украинской православной церкви. Соответствующее решение приняли на очередной сессии горсовета.

По сообщению корреспондента Радио Свобода, единый имущественный комплекс со зданием площадью более 3 тысяч квадратных метров, прилегающие постройки и двор передали церкви, как пожертвование.

Сооружение, в котором в начале прошлого века был православный храм, последние десятилетия занимала больница, которая обслуживала один из районов города. Впоследствии ее реформировали - в рамках оптимизации количества учреждений медицинского обслуживания. В горсовете сообщили, что городу содержать эту больницу было нерационально.

До конца месяца профильный департамент городского совета должен закрепить за Московским патриархатом право собственности на здание.

За последний год это уже третий социальный объект, который в городе отдают УПЦ.

Радио Свобода

