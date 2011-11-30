Кабмин снизил коммунальные тарифы для религиозных организаций

Кабинет министров Украины своим постановлением понизил тарифы на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотводу для религиозных организаций, а также на природный газ для выработки такого тепла (кроме объемов, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) до уровня тарифов для населения.

Соответствующее постановление Кабмина (№1199 от 17 октября 2011 года) обнародовано сегодня на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин также поручил Министерству финансов в ходе подготовки законопроекта о Госбюджете на соответствующий год предусмотреть средства на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины», тепло- и водоснабжающим компаниям потерь от поставки религиозным организациям услуг по ценам, установленным для населения.

Справка УНИАН. В сентябре 2009 года правительство Украины снизило цены на природный газ, потребляемый религиозными организациями на коммунально-бытовые нужды, до уровня цен для населения.

Однако, правительство Николая АЗАРОВА своим постановлением №869 от 1 июня 2011 года отменило льготы для религиозных организаций на коммунальные услуги.

В августе 2011 года этот документ вступил в силу.

В сентябре Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир в письме к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ отметил, что УПЦ «с сожалением и обеспокоенностью воспринимает сообщение о том, что Кабинет министров Украины отменил решение об установлении для религиозных организаций сниженных цен при оплате коммунальных услуг на уровне тарифов как для населения (постановление Кабмина № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги», принятое 1 июня 2011 года)».

Этим документом, отметил митрополит Владимир, «власть приравняла религиозные организации к предприятиям, религиозную деятельность к предпринимательской деятельности, а духовенство и верующих, на чьи средства содержатся храмы, к предпринимателям».

В связи с этим глава УПЦ попросил главу государства «обратить внимание на эту проблему и сделать все возможное, чтобы до начала отопительного сезона была восстановлена справедливость и религиозные общины платили коммунальные услуги по тарифам для населения, а не для предприятий».