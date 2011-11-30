Премьер-министром Марокко стал лидер исламистов

Король Марокко Мухаммед VI назначил премьер-министром страны лидера победившей на парламентских выборах умеренно исламистской Партии справедливости и развития (ПСР) Абделилаха БЕНКИРАНА, сообщает Agence France-Presse.

О победе ПСР на выборах в Марокко стало известно в субботу, 26 ноября. В новом парламенте исламисты, набравшие 27 процентов голосов, получат 107 мест из 395. Согласно новым правилам, введенным королем в рамках конституционной реформы, премьер-министром Марокко становится представитель парламентской фракции, набравшей большее количество голосов избирателей.

В новом парламенте исламисты планируют создать правящую коалицию с представителями националистов и социалистов. Кто войдет в возглавляемое БЕНКИРАНОМ коалиционное правительство, не уточняется. Сам лидер исламистов пообещал, что "новое сильное правительство даст марокканцам надежду". "Победа ПСР стала историческим шагом на пути к демократии, обратного пути нет", - заявил премьер-министр Марокко.

Ноябрьские выборы в Марокко стали первыми парламентскими выборами после массовых демонстраций, прошедших весной 2011 года. Король Мухаммед VI пошел на уступки демонстрантам, пообещав провести демократические реформы.

Lenta.ru