В Харькове призывников-пацифистов отправляют служить в зоопарк. Это не наказание, а альтернатива – для тех, кому воевать не позволяет религия. Среди боевых задач юношей, которые отказываются брать в руки оружие, – уборка вольеров и кормление животных.

Медведи и тигры - вместо прапорщиков и сержантов. Призывник Игорь КОВАЛЬЧУ служит не в окопах, а в вольерах Харьковского зоопарка. Сюда юноша попал из-за религиозных убеждений: брать в руки оружие отказался.

Чтобы верующие юноши от службы не уклонялись, в Украине более десяти лет назад ввели альтернативную, не воинскую службу. Сегодня Игорь вместо плаца метет клетки хищников и развозит мясо и рыбу животным. В его боевые обязанности входит также досуг зверей.

«Служить» в зоопарке не менее опасно, чем на военном полигоне,- рассказывает директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев.- Медведи и львы – непредсказуемы, а их клыки и когти даже страшнее автомата.

Михаил КОВШАРЬ проходил альтернативную службу, ухаживая за антилопами и вьетнамскими поросятами. Дембель отгулял два года тому назад, но так и остался работать в зоопарке. Говорит, что, несмотря на маленькую зарплату, никогда не променяет своих питомцев на работу в офисе.

Зам. военного комиссара Харьковской области Юрий КАЛГУШКИН сообщил, что

проходить альтернативную службу могут юноши десяти религиозных организаций. В основном это - молодые христианские течения и кришнаиты. Православных в списке нет. Офицеры давно заметили: люди религиозные никогда не нарушают дисциплину и ведут здоровый образ жизни: не употребляет спиртные напитки, не курят. Они добросовестные, исполнительные, ответственные люди – это безусловно. Поэтому и претензий к ним со стороны руководства предприятий и организаций практически нет.

Сейчас альтеративную службу в регионе проходят почти тридцать призывников. В госучреждениях юноши трудятся разнорабочими, санитарами и ухаживают за одинокими стариками. Работают ребята по восемь часов в день и даже получают минимальную зарплату. Минус один: служить приходится полтора года, вместо одного.

objectiv.tv

