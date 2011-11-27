Церковь Египта обеспокоена политикой страны. По крайней мере, 40 человек погибли, а 2 тысячи - получили ранения. Такие трагические последствия применения военными силы в отношении участников акций протестов - как мусульман, так и христиан - которые происходят уже несколько дней в Каире и других городах Египта.

Местные католические иерархи решительно осуждают такие действия военных, а также настороженно реагируют на заявления организации Братья Мусульмане, члены которой влияют на политику страны, навязывая свою религиозную идеологию.

Папский нунций в Египте архиепископ Майкл ФИДЖЕРАЛЬД с тревогой подчеркнул сложность ситуации, связанной с парламентскими выборами, которые запланированы в стране на 28 ноября.

В список кандидатов занесено всего 120 христиан наряду с тысячами кандидатов-мусульман. Это большая диспропорция, поскольку христиане Египта составляют более 20% жителей страны (17 млн. на 80 млн. населения).

КАТОЛИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

