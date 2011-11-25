Консервация фундамента Десятинной церкви будет завершена до конца года

Работы по консервации фундамента Десятинной церкви будут выполнены в текущем году.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время совещания со специалистами Киевского центра археологии 24 ноября.

В частности, он отметил, что для того чтобы сохранить уникальный памятник архитектуры, сначала будет выполнена консервация объекта, а весной начнутся работы по его музеефикации.

«Сейчас главное – сохранить то, что у нас есть. В этом позиции религиозных деятелей и ученых-археологов совпадают: фундамент Десятинной церкви обязательно должен быть сохранен. Нельзя его оставить в таком состоянии даже на одну зиму. Ведь мы можем потерять фундамент первого в стране каменного храма», – заявил А.ПОПОВ.

Также параллельно с работами по консервации необходимо работать над разработкой проекта благоустройства территории Старокиевской горы с остатками фундамента Десятинной церкви на время проведения Евро 2012.

«У нас есть и воля, и желание сделать так, чтобы сюда могли приходить и киевляне, и гости города», – сказал председатель КГГА.