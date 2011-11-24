В Керчи обнаружили контрабанду: иконы и книгу

Сотрудники таможенного поста «Керчь» пресекли попытку незаконного вывоза за пределы Украины двух старинных икон с изображением Богоматери и одной книги на старославянском языке.

На таможенном посту «Керчь», при осуществлении таможенного контроля багажа и личных вещей пассажиров, которые следовали на пароме, у гражданки России, которая возвращалась домой, в сумке были обнаружены две иконы на деревянных досках с изображением Богоматери с ребенком и одна книга на старославянском языке.

Эти предметы не были задекларированы ни устно, ни письменно в таможенной декларации. Разрешительные документы на перемещение указанных иконографических изображений и книги отсутствовали, несмотря на то, что на подобные предметы необходимо соответствующее свидетельство.

Со слов нарушительницы с правилами перемещения через границу таких предметов она не была знакома и за консультацией в таможенные органы не обращалась.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 340 (недекларирование товаров) Таможенного кодекса Украины.

Ценности переданы экспертам для исследования и определения их культурной и исторической ценности. Дело об этом нарушении будет рассматриваться в суде.

DMSU