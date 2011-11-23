Суд во второй раз запретил строительство возле Софии Киевской

Административный суд Киева приостановил строительство жилого комплекса по улице Олеся Гончара, 17-23, возле историко-культурного заповедника София Киевская.

Постановление суд принял, как меру обеспечения иска на время рассмотрения дела по существу.

"КГГА на стороне киевлян борется с незаконными стройками. Застройки в центре Киева, особенно в буферной зоне Софии, угрожают уничтожить значительную культурную достопримечательность, искажающие облик нашего города и мешают жителям. Поэтому их не должно быть в европейской столице", - отметил заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Дальнейшее рассмотрение и разрешение дела будет происходить в порядке письменного производства, без вызова сторон.

Председатель фракции БЮТ-Батькивщина в Киевсовете Татьяна Мелихова, в свою очередь, заявила, что это уже второй запрет суда. По ее словам, предыдущее аналогичное постановление Шевченковского районного суда Киева строительная компания проигнорировала.

Как сообщалось, Киевсовет дал разрешение частному акционерному обществу Л-Капитал на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка по улице Золотоворотской, 11, в нескольких сотнях метров от стен Софии Киевской. «Корреспондент»