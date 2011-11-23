Президент Украины поздравил Митрополита Владимира с днем рождения

Президент Украины Виктор Янукович поздравил с днем рождения Предстоятеля Украинской православной церкви, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинская православная церковь во главе с Вами направляет свою деятельность на служение Господу и нашему народу. И в этом вижу Вашу личную заслугу. Всегда с большим удовольствием и теплотой вспоминаю встречи с Вами, Вашу мудрость, непревзойденный талант собеседника и пастыря", - отметил Президент в поздравлении.

