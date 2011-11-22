В России православные священники обиделись на Медведева

Православные священники негативно восприняли сделанное в воскресенье обещание президента России Дмитрия Медведева дать мусульманам миллиард рублей на подготовку специалистов по исламу.

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Душоново Щелковского района Московской области протоиерей Алексий Новичков заявил Regions.ru, что остается надеяться на то, что за такими заявлениями не последует никаких действий государственных структур и "мусульмане, скорее всего, никаких денег не дождутся". "Если же это все-таки произойдет, то будет похоже на какую-то провокацию. Такие случаи, чтобы, например, православные получили вдруг от правительства миллиард рублей на проповедь Евангелия, были бы обязательно отмечены в СМИ. Так, практически все СМИ отметили, что Кавказу пообещали такое количество денег, каких не видел ни один умирающий регион России даже во сне", - заявил протоиерей.

Комментируя воскресное высказывание Медведева о том, что мигранты нужны России, протоиерей Алексий сказал, что он согласен с известным священником Димитрием Смирновым, который заявил, что из России вытесняют русских, так как крупному капиталу выгоднее нанимать дешевую рабсилу из числа мигрантов, чем платить больше денег русским.

"Те сигналы, которые посылает нам текущая действительность, зависящая от небольшого количества людей, принимающих решения, таковы, что русского народа со всеми его потребностями: образованиями, медицинами и прочими нуждами – на этой территории быть не должно", – сказал протоиерей Алексий Новичков.

В свою очередь настоятель храма Всемилостивого Спаса на Новослободской протоиерей Александр Ильяшенко сказал, что если правительство хочет дать миллиард рублей на развитие мусульманского образования, то оно должно дать в пять раз больше денег на развитие православного образования, так как православных в России в пять раз больше. "Но об этом что-то ничего не слышно. В этом выражается дискриминация православного населения России", – сказал протоиерей Александр.

Протоиерей Александр Ильяшенко тоже согласен с мнением священника Димитрия Смирнова относительно вытеснения русских. Он считает, что в первую очередь надо думать над трудоустройством своего народа.

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