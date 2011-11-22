Янукович не поедет в Ватикан на открытие украинской елки

Министерство инфраструктуры Украины опровергло свое же сообщение о том, что президент Украины Виктор Янукович лично презентует рождественскую елку в Ватикане, сообщает Newsru.

"Информация относительно презентации Ватикану украинской елки президентом Украины Виктором Януковичем оказалась неподтвержденной, поэтому эти данные просим считать недействительными", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном 22 ноября.

Ранее во вторник Мининфраструктуры сообщило, что Украина впервые подарит рождественскую елку Ватикану и Янукович лично презентует этот подарок.

Рождественское дерево для католической столицы присмотрели в Закарпатской области. Высота его 30 метров, диаметр ствола - более 1,5 метра. Срезали елку 18 ноября, а должны установить в центре Ватикана 5 декабря. В министерстве отметили, что по поручению правительства осуществляется организация доставки елки в Ватикан спецтранспортом через Словению.

Традиция устанавливать рождественскую елку на площади Святого Петра в Ватикане появилась в начале 80-х годов прошлого века во время понтификата Иоанна Павла II.

Нынешний папа Римский Бенедикт XVI продолжил традицию, согласно которой дерево-символ праздника ежегодно везут в Ватикан из разных стран.

В прошлом же году елку высотой 34 м и весом в 5 тонн привезли из Италии.