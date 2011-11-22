НКРЭ не намерена снижать тарифы для церквей

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины "считает нецелесообразным внесение предложенных изменений в Порядок расчета розничного тарифа на электрическую энергию" на коммунально-бытовые нужды религиозных организаций.

Об этом говорится в ответе Председателя НКРЭ Сергея Титенко на коллективное обращение парламентариев из партии ХДС в Кабинет министров Украины с предложениями по улучшению условий для общественно важной деятельности религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

Парламентарии предлагали внести дополнения в постановление правительства от 01.06.2011 года № 869, которые предусматривали установление для религиозных организаций тарифов за электрическую энергию, отпускаемую им на коммунально-бытовые нужды, на уровне тарифов, предусмотренных для второй группы потребителей (городского и сельского населения).

Основанием для такой инициативы стала практика установления правительством для религиозных организаций тарифов за пользование электроэнергией и природным газом на уровне самых высоких тарифов, установленных для населения по дифференцированной системе (в зависимости от объемов потребления).

С помощью такой методологии формально не нарушается указ Президента Украины от 22.06.1994 года № 322/94 об установлении для религиозных организаций тарифов на электроэнергию на уровне как для городского населения. За исключением случаев, когда религиозные организации потребляют электроэнергии менее 150 кВт в месяц, ведь тогда они платят по большему тарифу, чем городское население.

В течение 2011 года тарифы на электроэнергию для религиозных организаций повысились на 50% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в октябре 2011 года народные депутаты Украины в совместном письме к премьер-министру Украины призвали правительство восстановить льготы для религиозных организаций в сфере коммунальных услуг, которые были отменены постановлением Кабмина № 869 от 01.06.2011 года.

После этого первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев дал поручения руководителям НКРЭ и профильных министерств по разработке предложений, поданных парламентариями.

Институт религиозной свободы



