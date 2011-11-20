Янукович поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил приветствие Патриарху Московскому КИРИЛЛУ по случаю дня рождения.

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится : «Ваша святость! Позвольте от всего сердца поздравить Вас с днем рождения. Ваша неугасимая вера в торжество православия и многогранная неутомимая деятельность во имя Господа и православной церкви вселяют надежду в сердца миллионов православных. Примите, Ваша святость, искренние пожелания духовной и телесной крепости, неисчерпаемой энергии, Божьего благословения Вашим деяниям».

*** Патриарх КИРИЛЛ (Владимир ГУНДЯЕВ) родился 20 ноября 1946 года.