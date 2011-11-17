Ватикан ожидает Януковича с визитом

Президента Украины Виктора Януковича ожидают с визитом в Ватикане.

Как сообщила пресс-служба Президента Украины, об этом сказал постоянный дипломатический представитель Папы Римского в Киеве, апостольский нунций, архиепископ Томас Э. Галликсон во время вручения верительной грамоты.

В.Янукович принял верительные грамоты от вновь назначенных чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств.

Зарубежные дипломаты подтвердили свою готовность к работе по дальнейшему развитию двусторонних отношений государств с Украиной.

