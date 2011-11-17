Ватикан ожидает Януковича с визитом
00:05, 17 ноября 2011Государство
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Сказал представитель Папы Римского
Президента Украины Виктора Януковича ожидают с визитом в Ватикане.
Как сообщила пресс-служба Президента Украины, об этом сказал постоянный дипломатический представитель Папы Римского в Киеве, апостольский нунций, архиепископ Томас Э. Галликсон во время вручения верительной грамоты.
В.Янукович принял верительные грамоты от вновь назначенных чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств.
Зарубежные дипломаты подтвердили свою готовность к работе по дальнейшему развитию двусторонних отношений государств с Украиной.
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