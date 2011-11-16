Епископ Феодосий: разделение Косово – плохая идея

Епископ Рашко-Призренский Феодосий в очередной раз высказал свое мнение по поводу бытующей идеи разделения Косово и Метохии, согласно которой северную часть края нужно присоединить в Сербии, а с потерей для сербской государственности остальной части Косово и Метохии нужно согласится, как с неизбежной реальностью. Эта «программа» в последнее время все чаще озвучивается некоторыми сербскими политиками. Особенно часто стали говорить о необходимости раздела Косово после эскалации кризиса на севере края.

Владыка Феодосий подчеркнул, что разделение Косово – это плохая идея и что большинство сербского населения и религиозных объектов находится как раз не на севере. При этом он отметил, что невозможно игнорировать реальность, согласно которой положение и жизнь сербов к северу от реки Ибар отличается от того как дело обстоит с теми, кто живет к югу от нее и в других районах Косово.

– Разделение не принесло бы ничего хорошего, если бы означало проведение границы по реке Ибар, потому что тогда чем бы все остальное, что остается? А здесь у нас величайшие святыни. Все самое дорогое с исторической точки зрения находится южнее Ибра, и здесь большая часть населения. Где бы мы тогда были? Если мы не в Сербии, тогда бы мы были в Косово или в Албании?– сказал владыка в интервью Радио Белград

Епископ назвал ошибочным представление, что разделение Косово и Метохии – это максимум того, что сейчас Сербия может получить от решения косовской проблемы. По мнению епископа это наоборот меньше всего и такое решение стало бы огромной потерей для государства, церкви и народа – «исторической ошибкой, которую мы никогда не могли быисправить».

При этом владыка понимает, почему сербам с севера могло импонировать такое решение, но уповает на их солидарность с братьями по всему Косово и Метохии и подчеркнул, что сохранение единства важнее всего. По мнению владыки, сербы, обороняющие баррикады на севере Косово до сих пор поступали обдуманно и сумели показать, что они не согласны с политикой международного сообщества и Приштины, считающих, что север Косово можно притеснять также как общины в других районах.

– Хорошо, что они выдержали и что не произошло ни одного инцидента, что мы не применяли насилия, потому что это был бы повод для тех, кто хочет решить вопрос севера во вред сербам, – сказал он.

В беседе с корреспондентом радио Белград владыка коснулся и продолжающихся попыток представить сербские исторические памятники на Косово как не имеющее прямого отношения в сербам «косовское культурное достояние». Владыка считает, что все эти попытки будут обречены на провал до тех пор, пока Сербская Православная Церковь будет в этих церквях и монастырях.

Епископ напомнил, что албанские экстремисты до 2004 года уничтожали все, что напоминало о сербском присутствии в Косово, а потом начали компанию провозглашения всего этого своим культурным достоянием.

– Если это их, почему они тогда это разрушали? Они стараются изменить наш идентитет, но я не боюсь этого, потому что пока мы находимся в монастырях и церквях, это не может быть косовской культурным достоянием, – подчеркнул владыка.

Православие.Ru