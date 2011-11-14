Патриарх Илия II - за восстановление гражданства миллиардеру

Католикос - Патриарх всея Грузии Илия II считает необходимым восстановить грузинское гражданство пришедшему в политику миллиардеру Бидзине ИВАНИШВИЛИ. Об этом Илия II заявил в ходе воскресной проповеди, проведённной им в Кафедральном Соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Илия II, в частности, сказал: "Сейчас много дискуссий о том, должны ли предоставить Бидзине ИВАНИШВИЛИ гражданство Грузии. Я считаю, что ИВАНИШВИЛИ, несомненно, может и должен быть гражданином той страны, где родился и вырос. Он душой и телом является грузином. Жаль, что такой простой вопрос вызвал столько споров и ажиотаж. Я думаю, что президент учтет все это и мнение общества и предоставит ему гражданство Грузии".

Власти Грузии заявляют, что прекращение гражданства Б.ИВАНИШВИЛИИ "полностью соответствовало законодательству Грузии", но в то же время указывают, что он имеет право на обращение к президенту с просьбой о его восстановлении.

ИТАР-ТАСС