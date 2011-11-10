

Церковь должна взять на себя функцию воспитания и просвещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на парламентских слушаниях "Состояние общественной морали в Украине» представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, "только церковь может нас спасти от духовного Чернобыля».

«Именно церковь помогала человеку спасти душу, и поэтому именно она теперь должна взять на себя спасительную миссию. Церковь должна активно войти в образовательное пространство, взяв на себя функцию воспитания и просвещения, став хорошим советчиком и наставником ", - сказал он.

Представитель Президента в ВР подчеркнул, что глава государства неоднократно поднимал вопрос духовного возрождения нации.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что эта задача требует создания инфраструктуры, координации усилий всех церквей и конфессий, представленных в Украине. "Это сверхтяжелые задача, которая требует объединения и координации усилий, чтобы вместе с государством отвести народ от пропасти", - отметил он. Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что ближайшая цель - совместная подготовка и содействие в принятии новой редакции Закона о свободе совести и религиозных организациях, а также внесение изменений в целый ряд законов относительно активных действий церкви в образовательной, культурной сферах. По его мнению, наработки могли бы войти в повестку дня Всеукраинского совета церквей.