Янукович открыл дом инвалидов при монастыре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ торжественно открыл дом для инвалидов при Банченском Свято-Вознесенском мужском монастыре в Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, строительство объекта было начато в 2010 году и велось Свято-Вознесенским мужским монастырем во главе с архимандритом Лонгином (отец Михаил ЖАР) за счет благотворительных взносов прихожан.

Председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ в свое время обратился к Президенту Украины с предложением дать поручение Кабинету министров принять постановление о создании на базе дома инвалидов при этом монастыре всеукраинского центра социальной реабилитации Украины.

Для дома инвалидов при Банченском Свято-Вознесенском мужском монастыре после перерезания ленты В.ЯНУКОВИЧ передал микроавтобус «Газель» с подъемным механизмом для инвалидных колясок.

