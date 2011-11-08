Блогера обвинили в пропаганде джихада

В германском городе Кобленц предъявлено обвинение блогеру-мусульманину в поддержке террористической организации. По данным следствия, он помогал интернет пользователям находить вызывающие ужас видеосюжеты, на которых были изображены эпизоды казней, осуществляемых «Аль-Каидой».

Родившийся в Сирии и с 1990-го года живущий в Германии 25-летний студент вел форум в интернете и являлся одним из основных пропагандистов джихада в Германии.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на ДПА, обвиняемый отказался от дачи показаний. Ожидается, что судебный процесс по этому делу продлится несколько месяцев.