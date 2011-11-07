Янукович посетит Свято-Вознесенский монастырь
16:41, 07 ноября 2011Государство
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Поездка Президента на Буковину
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 8 ноября во время поездки на Буковину посетит Свято-Вознесенский мужской монастырь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ.
По его словам, глава государства посетит в селе Банчены Герцаевского района восстановленный после пожара Свято-Вознесенский мужской монастырь и детский приют, где находятся под опекой Героя Украины, отца Михаила ЖАРА более 150 детей-сирот, больных различными тяжелыми физическими и умственными болезнями.
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