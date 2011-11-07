Янукович посетит Свято-Вознесенский монастырь

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 8 ноября во время поездки на Буковину посетит Свято-Вознесенский мужской монастырь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ.

По его словам, глава государства посетит в селе Банчены Герцаевского района восстановленный после пожара Свято-Вознесенский мужской монастырь и детский приют, где находятся под опекой Героя Украины, отца Михаила ЖАРА более 150 детей-сирот, больных различными тяжелыми физическими и умственными болезнями.

