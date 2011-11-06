Янукович поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам
09:00, 06 ноября 2011Государство
0
Сообщение пресс-службы Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил мусульман Украины по случаю праздника Курбан-Байрам.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Искренне поздравляю вас с праздником жертвоприношения - Курбан-Байрамом, который символизирует высокие моральные качества - милосердие, доброту, взаимопрощение», - отметил Президент Украины в своем приветствии.
Он подчеркнул, что следование этим этическим нормам «свидетельствует о склонности к общечеловеческим ценностям и способствует укреплению единства в обществе».
В.ЯНУКОВИЧ пожелал мусульманам Украины благополучия, радости, достатка и домашнего добра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter