Янукович поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил мусульман Украины по случаю праздника Курбан-Байрам.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравляю вас с праздником жертвоприношения - Курбан-Байрамом, который символизирует высокие моральные качества - милосердие, доброту, взаимопрощение», - отметил Президент Украины в своем приветствии.

Он подчеркнул, что следование этим этическим нормам «свидетельствует о склонности к общечеловеческим ценностям и способствует укреплению единства в обществе».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал мусульманам Украины благополучия, радости, достатка и домашнего добра.

