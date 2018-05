США: урезаны фонды католическим некоммерческим организациям

Между Администрацией США и местной Католической Церковью возник конфликт на тему абортов и контроля рождаемости. В этот раз противостояние привело к тому, что были урезаны фонды, необходимые Американской епископской конференции для работы Миграционного отдела, отдела по делам беженцев при Министерстве здравоохранения, а также центров социальной помощи.

Таким образом было приостановлено финансирование, которое отводилось с 2006 года католическим центрам по приему беженцев и по защите жертв проституции, торговли людьми и внутренними органами. Остаются неясными причины приостановления финансирования ввиду того, что в 2010 году католические центры оказали помощь 28% из общего числа беженцев, прибывших в США.

Единственной причиной представляется отказ католических центров обеспечить своих подопечных противозачаточными средствами и возможностью искусственного прерывания беременности. Отводимые ранее фонды были направлены трем другим организациям: Американскому комитету по делам беженцев и иммигрантов (US Committee for refugees and Immigrants) и ассоциациям «Heartland» и «Tapestry».

Эти организации, в отличие от католических, оказывают «акушерские и гинекологические услуги» широкого спектра. В ответ на подобные меры американские епископы заявили, что собираются подать в суд за дискриминацию некоммерческих организаций на основании их религиозных воззрений. Необходимо добавить, что одна независимая комиссия при Министерстве здравоохранения и социальной помощи отозвалась о католических центрах помощи как о более квалифицированных по сравнению с их конкурентами. Это доказывает, что решение заморозить фонды является исключительно политическим и несправедливым и отдаляет еще больше социальную политику администрации Барака ОБАМЫ от католического мира.

Радио Ватикана