Кабмин рассматривает вопрос о льготах для религиозных организаций

Правительство Украины прорабатывает предложения парламентариев из партии ХДС о возобновлении льгот на коммунальные услуги для религиозных организаций.

Об этом указано в поручении Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА для руководителей Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, Министерства регионального развития и строительства Украины, Министерства финансов Украины и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере коммунальных услуг.

"Прошу рассмотреть и о результатах проинформировать народных депутатов Украины и Кабинет Министров", – сказано в тексте Поручения, к которому приложено обращение парламентариев.

Напомним, что народные депутаты Украины в совместном письме к Премьер-министру Украины призвали Правительство возобновить льготы для религиозных организаций в сфере коммунальных услуг, которые были отменены постановлением Кабинета Министров Украины № 869 от 01.06.2011 года.

ИРС