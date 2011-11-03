Всеукраинский Совет Церквей примет участие в парламентских слушаниях

В Украинском Доме Библии состоялось заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которое проходило под председательством президента УБО Григория Коменданта, сообщает Институт религиозной свободы.

Главы и полномочные представители конфессий решили принять активное участие в парламентских слушаниях на тему «Современное состояние общественной морали в Украине, проблемы и перспективы, состояние соблюдения законодательства в этой сфере». Слушания состоятся 9 декабря в сессионном зале Верховной Рады Украины.

По этому случаю Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций подготовит специальное обращение к украинскому народу, в котором выразит свое мнение на состояние морали в обществе и предложения к улучшению ситуации. Текст обращения будет объявлено непосредственно во время парламентских слушаний.

Члены ВСЦиРО обсудили проблемы с получением виз для въезда в Украину иностранных религиозных деятелей. По этим вопросам должно состояться межведомственное совещание при содействии Министерства культуры Украины.

Кроме этого, главы и представители конфессий выразили обеспокоенность относительно решения правительства об отмене всех льгот для религиозных организаций в сфере коммунальных услуг. Как известно, последние 5 месяцев религиозные организации в тарифной политике государства приравнены к коммерческим предприятий.

В завершение заседания его участникам был представлен директор нового Департамента религий и национальностей Минкультуры, на должность которого назначен Владимир Любчик. Он рассказал о структуре департамента и его функциональных полномочиях в сфере обеспечения деятельности религиозных организаций.

Согласно Положению о Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций на заседании было принято решение о передаче председательства в Совете следующей по очереди конфессии.

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