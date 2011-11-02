В "Межигорье" восстановят мужской монастырь

В резиденции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА восстановят древний мужской монастырь, сообщает газета "Сегодня" (№245 от 2 ноября).

Как отмечает издание, сельсовет Новых Петровцев, где размещена резиденция Президента, проголосовал за то, чтобы возродить Межигорский мужской монастырь, разрушенный большевиками в 1930-е годы.

«Строительством займется церковь. Сейчас это чистая земля на возвышенности при въезде в село», - сообщил газете «Сегодня» глава сельсовета Родион СТАРЕНЬКИЙ.

«В архивах мы нашли чертежи и хотим восстановить его в стиле украинского барокко — таким, как он был. Место уже освятил митрополит УПЦ МП ПАВЕЛ. Идет разработка генплана, предпроектные работы - на это уйдет 3-4 месяца. Как долго будем восстанавливать - не знаю. Это зависит от того, как будут идти пожертвования. Пока деньги еще не начинали собирать. Мы сперва построим деревянную церквушку, будем там служить, и там же, во время службы, собирать деньги на строительство обители», - рассказал «Сегодня» будущий настоятель монастыря отец НИКОН.

Кроме того, "Сегодня" сообщает, что В.ЯНУКОВИЧ как-то рассказывал журналистам, что древняя обитель находилась в 4 км от его резиденции. «Как предполагают члены общины «Межигорский монастырь», теперь половина той территории под водой (затоплена Киевским морем), а половина - на суше. За территорией резиденции («Межигорье») есть целебный источник. Там была церквушка, и люди по старой памяти всегда ходили пить воду. Над этим источником был навес с крестом, и по большим праздникам народ подъезжал туда. Мы отремонтировали дорогу и построили раза в три большую беседку с куполом. И если дождь, людям есть куда спрятаться, постоять, помолиться», - сказал Президент.

Как пишет «Сегодня», по преданию, это был первый на Руси монастырь, построенный еще в 988 году (Киево-Печерская лавра — в 1051-м), но разрушенный во время нашествия хана Батыя в XIII веке. В летописях он фигурирует с конца XIV века. В XVII веке монастырь стал религиозным центром запорожских казаков. Сюда приезжали доживать свои дни старые отставные казаки. Кстати, в повести Гоголя «Тарас Бульба» упомянута эта обитель. В 1676 году монастырь сгорел, снова был реконструирован. В 1774-м за деньги последнего кошевого атамана Петра Калнышевского тут построили церковь святых апостолов Петра и Павла. Слава монастыря была до того велика, что в 1787 году во время визита в Киев его пожелала увидеть императрица Екатерина II. Но не смогла. За ночь до ее визита монастырь снова сгорел. Вскоре на его месте построили фаянсовый завод. В 1886 году митрополит Платон восстановил обитель, но превратил монастырь из мужского в женский. А в 1930-е годы Межигорский монастырь был уничтожен. На его месте построили правительственные дачи: в советское время тут останавливались Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Владимир Щербицкий.

