В Умани рассказали, сколько заработали на хасидах

Умань Черкасской области во время паломничества этого года хасидов получила на 20% больше поступлений в бюджет, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на главу ОГА Сергея ТУЛУБА.

По словам губернатора, еще нет окончательных финансовых результатов после паломничества хасидов на праздновании Рош-ГА-Почет в Умани. Сейчас сборщики налогов обрабатывают отчеты всех предприятий, которые имели отношение к паломничеству хасидов.

