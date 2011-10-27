ПАО «Киевэнерго» снизило тарифы для Церквей

ПАО «Киевэнерго» обнародовало новые тарифы на тепловую энергию для религиозных учреждений города Киева, которые вступили в силу с 1 октября 2011 года, сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно информации с официального сайта компании, религиозные учреждения (организации – прим. ИРС) приравняли к категории потребителей "Жилищно-эксплуатационные организации (население)", которая предусматривает предоставление им тепловой энергии по сниженной цене в размере 171,25 грн. без НДС (205,50 грн. НДС).

При этом, если домовое средство учета тепловой энергии принадлежит балансодержателю жилого дома или отсутствует, то применяется тариф в размере 169,39 грн. без НДС (203,26 грн. НДС).

Следует заметить, что другие юридические лица Киева с 1 октября 2011 года должны платить за тепловую энергию по тарифу в размере 800,61 грн. с НДС (960,73 грн. без НДС), который повысился на 42% по сравнению с тарифом на начало года.

Напомним, что 18 августа 2011 года вступило в силу постановление Правительства Украины от 01.06.2011 года № 869 об отмене всех льгот для религиозных организаций на коммунальные услуги. Исходя из этого, они были отнесены к категории "Прочие потребители" и должны платить за тепловую энергию по тарифам как для субъектов предпринимательской деятельности. По решению «Киевэнерго» исключением стали религиозные организации города Киева.

Кроме этого, с апреля 2011 года согласно решению Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) религиозные организации приравнены к последней тарифной группе в категории население и должны платить за электроэнергию больше почти на 50 % по сравнению с прошлогодним тарифом.

Согласно Указу Президента Украины № 322/94 от 22.06.1994 года установлено, что "взымание с религиозных организаций платы за электрическую энергию, отпускаемую им на коммунально-бытовые нужды, осуществляется по тарифам, предусмотренным для городского населения".