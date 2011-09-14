В России отпразднуют 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского на государственном уровне

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского", передает ИТАР-ТАСС.

В тексте указа, в частности, говорится: "В целях сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного единства российского народа и в связи с исполняющимся в 2014 году 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского постановляю:

1. Провести в 2014 году праздничные мероприятия, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

2. Правительству РФ совместно с рабочей группой при президенте РФ по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 2-месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского".