НБУ вводит монету "1000-летие основания Софийского собора" (фото)

Нацбанка Украины вводит в обращение полукилограммовую серебряную монету "1000-летие основания Софийского собора" номиналом 50 гривен. Об этом говорится на сайте НБУ.

Монета станет продолжением серии "Духовные сокровища Украины", и широкой общественности будет доступна 16 сентября.

Монета изготовлена ​​из серебра 999 пробы: масса - 500,0 г, диаметр - 85,0 мм, тираж - до 1 тысячи штук. Элемент отделки - локальная позолота (содержание золота в чистоте не менее 0,000634 г).

На аверсе монеты вверху размещен: малый Государственный Герб Украины, надпись полукругом Национальный Банк Украины. На зеркальном фоне куполов Софийского собора изображены макет его реконструкции в XI веке., на фоне орнамента, который используется в росписях собора, номинал монеты.

На реверсе монеты изображена стилизованная композиция, которая воспроизводит фрагмент росписей главного алтаря - мозаики XI века "Оранта" и "Евхаристия", вверху стилизованная надпись "Тысячелетие Софии Киевской".

За период 1995-2010 годы Нацбанк ввел в обращение свыше 470 видов памятных и юбилейных монет Украины. В 2011 году запланирован выпуск 35-38 наименований памятных и юбилейных монет.